Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Tagliafico, il rinnovo non esclude l’addio

Nicolas Tagliafico, accostato all’Inter, sta per rinnovare con l’Ajax, ma l’addio dell’argentino è ancora possibile.

Nicolas Tagliafico è da mesi sul taccuino di diversi club europei. L’argentino, che piace anche all’Inter, durante la scorsa sessione di calciomercato non è riuscito a lasciare l’Ajax perché i lancieri non hanno voluto far sconti sul suo cartellino. L’addio, però, è solo rimandato.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il rinnovo contrattuale di cui si parla in questi giorni è effettivamente in dirittura d’arrivo, ma sarà soltanto per un’ulteriore stagione, portando la scadenza dal 2022 al 2023.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV -Inter, Rossi: “Conte pensa al suo curriculum. Eriksen come Icardi”

Il prolungamento, dunque, servirà soltanto ad intavolare trattative di calciomercato senza svalutare eccessivamente il calciatore, che a giugno sarebbe entrato nel suo ultimo anno prima dello svincolo. L’Ajax continuerà a chiedere la luna, quindi? Non esattamente: sui 25 milioni che in estate rappresentavano il prezzo dell’ex Independiente ci sarà un forte sconto, visto che la società olandese si è presa l’impegno di favorire un eventuale affare in uscita con qualche big europea. E l’Inter potrebbe tornare alla carica.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, irrompe la Juventus | Sgarbo all’Inter

Calciomercato Inter, assalto al centrocampista: c’è pure la Juve!