Inter, dalla rifinitura: le ultime su Brozovic | Quattro assenti per Conte

L’Inter si prepara alla partita decisiva per il suo futuro in Champions League. I nerazzurri dovrebbero ritrovare Brozovic, ma Conte deve fronteggiare quattro assenze

L’Inter si allena alle porte della sfida cruciale contro il Borussia Moenchengladbach, che sarà decisiva per le residue speranze dei nerazzurri di qualificazione agli ottavi di Champions League. La rifinitura della squadra per la partita di domani era in programma regolarmente nella tarda mattinata. Arriva una buona notizia per Antonio Conte. Di seguito tutte le ultime novità.

Inter, occhio alla rifinitura: presente Brozovic dopo il Covid

L’Inter continua la preparazione per la Champions League. Il tecnico nerazzurro ritrova, infatti, Marcelo Brozovic per la gara di domani. Il centrocampista croato si è allenato in gruppo, dopo aver smaltito il Covid-19 e essere risultato negativo. Il tecnico nerazzurro dovrà comunque fare a meno di tre calciatori contro il Borussia. Mancano nella rifinitura Matias Vecino, Andrea Pinamonti e Radja Nainggolan che sono ancora infortunati. Arturo Vidal si allena con il gruppo, ma non partirà con la squadra per la trasferta di domani, dopo l’espulsione contro il Real Madrid.

