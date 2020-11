Calciomercato, clamoroso retroscena Messi: “L’Inter ha offerto 250 milioni”

Negli ultimi mesi, il futuro di Lionel Messi sta facendo discutere molto in ottica calciomercato. Spunta una clamorosa offerta dell’Inter

Il terremoto societario in casa Barcellona ha scosso l’intero ambiente negli ultimi mesi. Lionel Messi è stato a un passo dall’addio con direzione Manchester City, ma anche gli accostamenti all’Inter non sono mancati. Nei prossimi mesi, il futuro della presidenza blaugrana potrebbe nuovamente prendere un’altra direzione. Joan Laporta, ex patron del club spagnolo, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni che si terranno il prossimo 24 gennaio. Spunta, però, anche un clamoroso retroscena che riguarda proprio l’Inter.

Calciomercato Inter e il clamoroso retroscena su Messi

Secondo quanto riporta Alfredo Martinez, giornalista di ‘Onda Cero’, infatti, negli anni scorsi, il club nerazzurro avrebbe puntato con forza sull’arrivo della Pulce: “Laporta ha rivelato che nel 2006 Moratti e l’Inter si sono offerti di pagare 250 milioni di euro per Leo Messi. Il Barcellona ha detto che non lo avrebbe venduto. Crede inoltre che l’argentino ora gli darà spazio per negoziare la sua permanenza”. Il clamoroso retroscena è destinato a far discutere in Italia: l’arrivo del fuoriclasse argentino è stata un’ipotesi concreta nell’Inter di Moratti.

