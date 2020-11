‘Tesoretto’ Inter con la cessione ormai scritta di Christian Eriksen: ecco il possibile colpo nerazzurro a gennaio

L’Inter sprofonda in Champions League. La seconda sconfitta in altrettanti scontri diretti contro il Real Madrid condanna con ogni probabilità i nerazzurri, attualmente ultimi nel girone a -5 dai ‘Blancos’ e a -6 dal Borussia Monchengladbach. Un brutto ko che ha fatto finire Conte al centro delle polemiche, al punto che si parla addirittura di dimissioni da parte dell’allenatore. Tra le principali critiche mosse al tecnico ex Juventus c’è anche la gestione di Eriksen: il fantasista danese è stato inserito solo all’86’ a gara ormai ampiamente compromessa. Una mossa, quella di Conte, che sancisce il definitivo strappo tra i due. Il futuro dell’ex Tottenham è di fatto già scritto.

Calciomercato Inter, Eriksen via a gennaio | Le possibili destinazioni

La separazione tra Eriksen e l’Inter è ormai inevitabile. Come di fatto già confermato anche dallo stesso Marotta, il 28enne sarà lasciato andare nella sessione invernale di calciomercato e si profila un possibile ritorno in Premier League. In questo senso, si è già parlato di un possibile scambio con l’Arsenal per Xhaka, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi PSG. La valutazione che il club nerazzurro fa di Eriksen è di circa 20 milioni, soldi che l’Inter punterà poi a reinvestire già a gennaio.

Calciomercato Inter, occasione Tolisso con i soldi di Eriksen: i dettagli

Un profilo che potrebbe fare al caso dei nerazzurri è quello di Corentin Tolisso. Il centrocampista francese sta trovando poco spazio al Bayern Monaco e a gennaio potrebbe chiedere la cessione per non perdere l’Europeo. Il 26enne ex Lione, in scadenza di contratto nel 2022, ha una valutazione di circa 25 milioni e rappresenta uno dei profili ideali per il centrocampo di Conte. Occhi puntati dunque sulla pista Tolisso. Si profilano mesi piuttosto caldi in casa nerazzurra.

