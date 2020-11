Inter-Real Madrid: “Da Conte sfregio incomprensibile a Eriksen”

Antonio Conte criticato dopo la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid: nel mirino anche l’ingresso in campo tardivo di Eriksen

Antonio Conte nel mirino dopo Inter-Real Madrid. La sconfitta rende difficile la qualificazione agli ottavi di finale per i nerazzurri e l’allenatore salentino finisce sotto processo anche per alcune sue scelte.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In particolare nel post gara a ‘Sky’, Paolo Condò ha parlato dell’ingresso in campo di Christian Eriksen, ormai sul mercato come fatto capire anche dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta nei giorni scorsi. Il giornalista ha affermato: “E’ stato uno sfregio punitivo abbastanza incomprensibile quello di far entrare Eriksen a due minuti dalla fine della partita”.