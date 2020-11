Dopo la brutta sconfitta contro il Real Madrid, Antonio Conte ha tenuto i giocatori dell’Inter in una riunione all’interno degli spogliatoi

La sconfitta pesante subita dall’Inter contro il Real Madrid ha lasciato degli strascichi in casa nerazzurra. Oltre alla situazione di classifica disperata, nell’immediato postpartita Antonio Conte ha tardato a presentarsi davanti alle telecamere. Il motivo è stata una riunione urgente che si è tenuta all’interno degli spogliatoi tra il tecnico e i suoi calciatori. Come riportato da ‘Top Calcio 24’, ci sarebbe stato un duro confronto tra le parti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’Inter è uscita con le ossa rotte dal match da dentro o fuori contro il Real Madrid. La classifica impone ai nerazzurri di sperare in un miracolo per il passaggio del turno. La vittoria in rimonta contro il Torino aveva già alimentato i malumori della piazza, questa sera è stato impossibile evitare il faccia a faccia tra Antonio Conte e i suoi giocatori. “Serve essere vogliosi, umili, non lasciarsi ammaliare da ciò che arriva dall’esterno e capire che c’è una strada da fare. L’espulsione ci ha tagliato le gambe“, le parole del tecnico nel postpartita.