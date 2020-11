Inter sconfitta dal Real Madrid, serve un miracolo per la qualificazione in Champions. Conte nel mirino di critica e tifosi

L’Inter cede le armi al Real Madrid ed è ad un passo da una nuova eliminazione alla fase a gironi di Champions League. Ennesima prestazione deludente in questa stagione, con gli spagnoli di Zidane che hanno dominato il match ed espugnato San Siro grazie alle reti di Hazard e Rodrygo. Antonio Conte tradito dal ‘fedelissimo’ Vidal, espulso nel primo tempo per doppio giallo dopo le proteste reiterate nei confronti dell’arbitro. Ma nel mirino della critica e dei tifosi c’è soprattutto il tecnico leccese per gli ultimi risultati sotto le attese dell’Inter.

Inter, Capuano attacca Conte: “La coerenza vorrebbe subito le dimissioni”

Giovanni Capuano punta il dito contro Conte dopo il tonfo di ieri sera: “Serve adesso responsabilità per prendere atto del proprio fallimento e scendere alla prima fermata. Rinunciando anche a uno stipendio che altrimenti è una prigione per un club che avrà anche commesso errori, ma certamente non ha lesinato sforzi per venire incontro al proprio tecnico”, sottolinea il giornalista a ‘Derbyderbyderby.it’.

Capuano rincara la dose: “La coerenza vorrebbe che Conte si dimettesse adesso. E che a Marotta fosse consentito di comporre in fretta il numero di cellulare di Massimiliano Allegri prima di fare i conti, anche lui, con le proprie scelte. Non c’è nulla da salvare fin qui nella stagione interista e non è impossibile mettere in fila le responsabilità. Ad esempio, quelle di chi ha preteso un profilo come Vidal, perché i giovani non garantivano esperienza, e poi ne è stato tradito. Questa è l’Inter di Conte e l’Inter di Conte ha fallito”.

