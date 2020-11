Calciomercato Inter, 'Libero': "Conte si gioca la panchina col Sassuolo"

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è nel mirino di tifosi e addetti ai lavori dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid

Non accennano a placarsi le polemiche su Antonio Conte e la sua Inter. Ieri è arrivata la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Adesso, il passaggio al prossimo turno è diventato una chimera, visto l’ultimo posto in classifica con due soli punti conquistati in quattro partite. E sulla graticola è finito, com’è normale che sia, proprio l’allenatore nerazzurro, complici anche i non eccelsi risultati ottenuti in queste prime otto giornate del campionato di Serie A. Una situazione complicata che ha dato il la ad una ridda di voci sul suo futuro. C’è chi vorrebbe le sue dimissioni, altri parlano di un clamoroso ritorno di Luciano Spalletti (ancora sotto contratto col club di Suning), oltre alla solita ombra di Massimiliano Allegri che aleggia da mesi sulla testa dal trainer leccese.

Calciomercato Inter, Conte in bilico: Sassuolo ultima spiaggia?

A questo si aggiunge anche il difficile prossimo impegno di campionato, contro il lanciatissimo Sassuolo di Roberto De Zerbi. Sabato alle 15, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, l’Inter di Antonio Conte dovrà mettere in campo qualcosa in più di quello visto in queste settimane. Ne va, secondo il quotidiano ‘Libero’, anche del futuro dell’allenatore sulla panchina nerazzurra. Il giornale sottolinea l’ipotesi di ribaltone immediato nel caso in cui dovesse arrivare una debacle contro i neroverdi, secondi in classifica alle spalle della capolista Milan e col miglior attacco, proprio insieme all’Inter, della Serie A. Una situazione che può diventare incandescente, da qui al prossimo 28 novembre al fischio finale di Sassuolo-Inter.

