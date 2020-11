Calciomercato, intreccio Inter-Juventus | “Marotta prende Dybala”

Esplode la bomba in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Annuncio shock su Dybala e Marotta

Un gol (a porta vuota dopo la papera del portiere) in otto presenze tra campionato e Champions League. L’avvio di stagione di Paulo Dybala non è stato certamente all’altezza delle aspettative e del suo valore. Il numero 10 della Juventus si è intristito e in campo si vede: da un lato il nuovo allenatore Andrea Pirlo lo ritiene un giocatore come gli altri, preferendogli la coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo. Dall’altro è ancora in alto mare il discorso legato al rinnovo del contratto di Dybala: distanza abissale tra i 15 milioni di euro chiesti dal suo entourage e i 10-11 milioni bonus compresi offerti dal club bianconero. Tutto lascia presagire, quindi, che questa possa essere l’ultima stagione della ‘Joya’ a Torino.

Calciomercato Juventus, annuncio Dybala: “Lo prende Marotta, magari non all’Inter”

Valutato più di 100 milioni di euro prima della pandemia da coronavirus e la susseguente crisi economica, adesso la Juve si accontenterebbe di una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro per cedere Dybala e mettere a segno una ricca plusvalenza. Ma dove può andare l’attaccante argentino? Tante volte è stato accostato a Real Madrid e Barcellona, che però non hanno mai mosso passi concreti. Piace ai club di Premier League, con il Manchester United in testa, ma l’Inghilterra non sembra una destinazione troppo gradita. La bomba arriva dal giornalista sportivo Matteo Caronni in diretta su ‘Top Calcio 24’: “Considerando l’ottimo rapporto che c’è tra i due, io dico che Beppe Marotta sarà il prossimo ad acquistare Dybala. Non è detto però che lo prenda per l’Inter – la seconda rivelazione shock – anche perché lì ci sono Lukaku e Lautaro e non sarebbe titolare, oltre al fatto che chiederebbe comunque uno stipendio di una decina di milioni troppo alto per le casse nerazzurre”.

