Momento difficile per l’Inter e Antonio Conte dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid

Antonio Conte sulla graticola dopo il tonfo di Champions League contro il Real Madrid, che avvicina l’Inter all’eliminazione già nella fase a gironi. Serata da dimenticare per la squadra nerazzurra, ultima in classifica nel proprio gruppo. Una stagione che non sta volgendo per il meglio, con critica e tifosi che attaccano Conte per le ultime prestazioni deludenti dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, dimissioni Conte |”Deve prendere atto del suo fallimento”

Inter, Sabatini: “Se Conte perde col Sassuolo richiamano Spalletti”

Tornano le voci su un possibile divorzio tra la società di Suning e l’ex Ct della Nazionale, con Sandro Sabatini che rilancia il nome di Spalletti in caso di rottura definitiva: “Se perde anche contro il Sassuolo? Per me richiamano Spalletti. L’Inter ha già a bilancio Conte che prende 12 milioni di euro l’anno e Spalletti che ne prende altri 5. Se si aggiungono i rispettivi staff si arriva a 21-22 milioni netti che al lordo diventano quasi 45… – le parole del giornalista a ‘Radio Radio’ – E’ chiaro che Allegri sarebbe l’uomo giusto per l’Inter, ma andresti a sommare altri 17 milioni e in questo momento non te lo puoi permettere. Secondo me Allegri aggiusterebbe questa squadra, sia chiaro, ma lo farebbe anche Spalletti. Quindi potrebbero richiamarlo”.

