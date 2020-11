Colloquio tra Conte e la squadra ieri sera dopo il tonfo contro il Real Madrid. Multa pesante per Vidal dopo l’espulsione

Notte fonda per l’Inter, al quale serve adesso un miracolo sportivo per ribaltare la classifica del girone in Champions e qualificarsi per gli ottavi. Come nella gara d’andata, il Real Madrid ha piegato nuovamente la squadra di Conte a San Siro grazie alle reti di Hazard e Rodrygo. Inter dominata dal Real e tradita da uno dei fedelissimi di Conte come Arturo Vidal.

Inter, Vidal multato dopo il rosso contro il Real Madrid

Il cileno ha esagerato nelle proteste dopo un intervento di Varane nei suoi confronti non sanzionato dall’arbitro Taylor, che lo ha spedito negli spogliatoi per doppia ammonizione. Un rosso che ha dato il colpo di grazia all’Inter e che costerà invece una multa pesante all’ex Juventus e Barcellona come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano conferma anche il confronto di ieri sera dopo il match negli spogliatoi di San Siro tra la squadra e Conte. Lungo colloquio con i giocatori ma niente urla per il tecnico, senza la presenza della dirigenza. Continua il momento delicato per l’Inter e Conte: serve una scossa già in campionato con il Sassuolo per non peggiorare ulteriormente una situazione già critica.

