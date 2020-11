Pagelle e tabellino di Inter-Real Madrid, match valevole per la fase a gironi della Champions League. Hazard e Rodrygo stendono la squadra di Conte

Il Real Madrid espugna San Siro e vede la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Zidane domina e praticamente condanna l’Inter, ad un passo nuovamente dall’eliminazione alla fase a gironi. Hazard apre le marcature su rigore, nella ripresa è il subentrato Rodrygo a far male come all’andata agli uomini di Conte. Modric detta legge, follia Vidal che lascia in dieci i suoi nel primo tempo. Ancora male Hakimi, Lautaro non punge e viene sostituito. Vazquez un spina nel fianco sulla destra. Zidane si fa beffe dell’amico ed ex compagno Conte: l’Inter continua a deludere. Squadre in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Diego Armando Maradona: toccante il minuto di silenzio per ricordare il ‘Pibe de Oro’.

Le pagelle di Inter-Real Madrid: Hakimi involuto, Vazquez frizzante

INTER

Handanovic 6 – Fa quel che può. La sconfitta non è certo colpa sua.

Skriniar 5,5 – Ci mette una pezza in un paio di occasioni, ma fatica quando viene puntato.

De Vrij 5 – Mariano non è Benzema, però i movimenti del dominicano gli creano fastidio. Si perde il neo-entrato Rodrygo nel 2-0 merengue.

Bastoni 5 – Non si salva neanche lui, Vazquez sguscia con troppa facilità.

Hakimi 4,5 – Involuto, serata da dimenticare come nella gara di Valdebebas. Il Real non può avere rimpianti di questo Hakimi (64′ Sanchez 5,5 – Ci prova ma non trova collaborazione).

Gagliardini 4,5 – Pesce fuor d’acqua a questi livelli. I palleggiatori del Real gli fanno girare la testa (78′ Sensi 5,5 – Rientra dopo un lungo periodo, il tempo di beccarsi l’ammonizione).

Vidal 3 – Lascia l’Inter in dieci nel momento più difficile della partita e della stagione. Una follia che la squadra paga a caro prezzo. Anche prima del rosso non stava di certo facendo una bella figura.

Young 5 – Poco propositivo sulla sinistra, Vazquez e Carvajal hanno vita facile.

Barella 5 – Ingenuo sul rigore. Stranamente impreciso, accusa la fatica delle troppe gare giocate tra Inter e Nazionale (46′ D’Ambrosio 5,5 – Largo a destra, bada solo a contenere).

Lautaro Martinez 5 – Ha pochi rifornimenti, ma lui è avulso dal gioco. Spento e con poca cattiveria. Conte lo tira fuori all’intervallo dopo l’espulsione di Vidal (46′ Perisic 5,5 – Qualche spunto ma non cambia passo all’Inter).

Lukaku 5,5 – Prova a far salire la squadra, lotta e si guadagna qualche punizione. Stavolta però non riesce a far male con la sua potenza (86′ Eriksen sv).

All. Conte 4 – Altro fallimento europeo in Champions. Come l’anno scorso, l’Inter è ad un passo dall’eliminazione nella fase a gironi. Nerazzurri mai in partita e alla mercé di un Real che fa quello che vuole. Stagione già maledettamente complicata per il sergente salentino…

REAL MADRID

Courtois 6 – Praticamente inoperoso, fa da spettare nella fredda serata di San Siro.

Carvajal 7 – Fa valere l’esperienza, duetta bene con Vazquez sulla corsia di competenza. Gioca fino alla fine come fosse una finale.

Varane 6 – Sono scintille con Lukaku, rischia nel primo tempo su Vidal.

Nacho 7 – Si procura il rigore che indirizza la partita. Sempre puntuale nelle chiusure, concede nulla o quasi agli attaccanti di casa.

Mendy 6 – Primo tempo un po’ in sordina, più intraprendente quando ha più spazio con l’Inter in dieci.

Modric 7,5 – Dispensa calcio, un professore a San Siro. Arduo strappargli il pallone, gioca con grande intelligenza. Ancora uno dei migliori nel suo ruolo a 35 anni.

Kroos 7 – Costruisce e spezza le trame nerazzurre. Equilibratore fondamentale per Zidane.

Odegaard 6,5 – Impatto positivo, non delude la fiducia di Zidane. Dimostra tutto il suo talento (58′ Casemiro 6 – Gestisce le operazioni).

Lucas Vazquez 7 – Subito frizzante, non dà tregua ai diretti avversari. Il palo gli nega il momentaneo 2-0, serve l’assist sul destro di Rodrygo che mette in ghiaccio la contesa.

Mariano Diaz 6 – Movimento a liberare lo spazio per i compagni. Non calcia verso la porta, ma il suo lavoro è comunque prezioso (58′ Rodrygo 6,5 – Gli bastano una manciata di secondi per bissare la rete dell’andata).

Hazard 6,5 – Si accende a tratti, non il campione che incantava con la maglia del Chelsea. Freddo dal dischetto nel battere Handanovic (77′ Vinicius 6 – Cerca il gol ma non lo trova nel finale).

All. Zidane 7,5 – Stravince il duello con Conte. Come all’andata legge meglio la partita e il suo Real domina a San Siro, ipotecando la qualificazione. Una delle migliori partite stagionali che ridà serenità a tutto l’ambiente.

Arbitro Taylor 5,5 – Non fa sconti a Vidal. L’intervento di Varane sul cileno lascia qualche dubbio.

TABELLINO

INTER-REAL MADRID 0-2

7′ rig. Hazard; 59′ Rodrygo

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (46′ D’Ambrosio); Hakimi (64′ Sanchez), Barella, Gagliardini (78′ Sensi), Young; Vidal; Lukaku (86′ Eriksen), Lautaro Martinez (46′ Perisic). A disposizione: Radu, Stankovic, Ranocchia, Darmian, Nainggolan. Allenatore: Antonio Conte.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard (58′ Casemiro); Lucas Vazquez, Mariano Diaz (58′ Rodrygo), Hazard (77′ Vinicius). A disposizione: Lunin, Altube, Marcelo, Chust, Isco, Asensio, Hugo Duro. Allenatore: Zinedine Zidane

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

VAR: Attwell (Inghilterra)

Ammoniti: Gagliardini (I), Vidal (I), Sensi (I)

Espulsi: Vidal (I)

Note: recupero 1′ e 2′