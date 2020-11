Eriksen escluso anche con il Real Madrid e in campo soltanto negli ultimi minuti. L’Inter cerca uno scambio per la finestra di gennaio

Antonio Conte gli ha concesso soltanto pochi minuti ieri nel match perso contro il Real Madrid. Christian Eriksen è sempre più lontano dall’Inter, con la sua avventura a Milano che sembra arrivata ormai ai titoli di coda. L’ad Marotta nei giorni scorsi ha aperto all’addio già nella finestra di gennaio per il danese, mai entrato in simbiosi con Conte e l’ambiente interista.

Inter, Marotta a caccia di una sistemazione per Eriksen

Quella del tecnico è sembrata una punizione nei confronti dell’ex Tottenham come scrive il ‘Corriere dello Sport’, con Eriksen e l’inter che adesso devono trovare una nuova squadra per la finestra invernale del mercato. Il fantasista classe ’92 pesa a bilancio a circa 22 milioni di euro e non sarà facile per la dirigenza di Viale della Liberazione piazzarlo a gennaio. Il club di Suning potrebbe cercare uno scambio con l’Arsenal (per Xhaka) o il PSG (Paredes) per cercare di sbloccare la situazione di Eriksen.

