Calciomercato Inter, Marotta: “Eriksen? Se chiede di essere trasferito…”

Calciomercato Inter, nel prepartita con il Torino l’ad Marotta parla del futuro di Eriksen, sempre più in bilico

Gara fondamentale per l’Inter contro il Torino. Serve vincere, nonostante alcune assenze per infortuni e per coronavirus. L’ad Marotta, nel prepartita, ha spiegato a ‘DAZN’: “Dobbiamo convivere con la pandemia e con i casi positivi che hanno colpito non solo l’Inter, ma anche le altre società. Gli allenatori devono in qualche modo improvvisare di volta in volta. Oggi inizia un ciclo molto particolare, sarà importante che l’allenatore abbia a disposizione i giocatori più adatti a seconda delle partite”.

Dichiarazioni poi molto importanti sul futuro di Eriksen e indizi su un addio che sembra avvicinarsi: “Conte ha risposto in modo esaustivo ieri. Non dobbiamo mai trattenere un giocatore se chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da professionista, dobbiamo fare delle valutazioni così come le sta facendo l’allenatore sulla rispondenza del calciatore alle sue esigenze. Al momento non ci sono richieste, valuteremo nel caso nel mercato di gennaio”.