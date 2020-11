Addio Maradona, il toccante saluto del calcio al Pibe de Oro

Addio Maradona: il Pibe de Oro si è spento oggi a Buenos Aires: il cordoglio dell’intero mondo del calcio per l’indimenticato fuoriclasse

Le lacrime di Napoli e quelle dell’Argentina, il vuoto incolmabile lasciato nel mondo del calcio: è morto Diego Armando Maradona e per chi ancora va dietro ad una palla che rotola niente sarà più come prima. E’ morto Maradona ma non si è cancellata la poesia scritta con giocate indelebili sul rettangolo verde. Le rime di dribbling e colpi impossibili, la magia di parabole che per crederci devi solo vederle e poi rivederle perché lì, proprio lì, nessun umano avrebbe mai potuto mandare la palla. Lui sì, il Pibe de Oro è riuscito a fare cose che nessun altro ha potuto replicare.

Addio Maradona, da Marotta a Pelè: il calcio piange il suo idolo

I trionfi con l’Argentina, l’epopea del suo Napoli, città che lo ha accolto come un figlio e che ora piange come solo una madre sa fare. “Un Maradona, c’è solo un Maradona” canta il popolo azzurro, ma anche “Ho visto Maradona” e la logica conseguenza è “innamorato son”. Innamorato però non è solo chi lo ha avuto nella propria squadra: il Pibe de Oro è qualcosa che trascende tifo e appartenenza. Perché poesia e magia non appartengono ad una squadra o una tifoseria: appartendono al mondo intero. Come Maradona…

