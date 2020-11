Napoli, senti De Laurentiis | “Stadio San Paolo-Maradona un’idea”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato del decesso di Maradona e delle possibili iniziative in suo onore

Il Napoli ha espresso il proprio dolore per la morte di Diego Armando Maradona, come anche il capitano Insigne. El Pibe de Oro si è spento quest’oggi per un arresto cardiocircolatorio e in merito a ciò sono arrivate anche le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ai microfoni di ‘RMCinfo‘.

Così De Laurentiis sul possibile cambio denominazione del San Paolo: “Potrebbe essere un’idea chiamarlo stadio San Paolo-Maradona“. Poi l’iniziativa per Napoli-Rijeka: “Domani voglio trasmettere il volto di Maradona per tutta la partita“. Lo stadio dei partenopei ha a disposizione due maxischermi che permetterebbero di fare ciò. In quanto al cambio di denominazione, dal Comune di Napoli è già pronta l’iniziativa.

