CMIT TV – Nino Simeone: “Intitoliamo il San Paolo a Maradona”

Intervenuto in diretta su ‘Calciomercato.it’, il consigliere comunale Nino Simeone ha proposto: “Dedichiamo il San Paolo a Maradona”

Tutto il mondo si è fermato, in un istante, per la morte di Diego Armando Maradona. Un abbraccio ‘cosmico’, che però prende ancora più forza nella città di Napoli. Il numero ’10’ per eccellenza è stato la storia del calcio mondiale, ma nel capoluogo campano ha sublimato la propria leggenda. E, allora, non è tardata ad arrivare una proposta al Comune di Napoli dal consigliere comunale Nino Simeone in diretta su ‘Calciomercato.it’: “Io ho chiesto al Sindaco di proclamare una giornata di lutto cittadino e di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Io mi sono permesso da umile consigliere comunale di chiederlo al Sindaco. Ora bisogna solamente attivare l’iter burocratico per intitolare lo stadio di Fuorigrotta a Maradona”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Addio Maradona, il saluto del Napoli | “Ora è il momento delle lacrime”

CMIT TV – Grazie DIEGO! #AD10S

Addio Maradona, dal Napoli al Boca: l’ultimo saluto sui social