Alla notizia del decesso di Diego Armando Maradona, i tifosi del Napoli si sono riuniti per rendergli omaggio attraverso dei cori

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso la città di Napoli. Sono arrivate le prime iniziative per cambiare denominazione allo stadio San Paolo, intitolandolo al Pibe de Oro per ciò che ha fatto con la maglia azzurra. I primi tifosi partenopei si sono riuniti per dei cori in onore di Maradona per i vicoli della città. La redazione di Calciomercato.it ha girato un video per riprendere il momento: “C’è solo un Maradona!“. E’ il coro che i tifosi del Napoli hanno intonato, per rendere omaggio all’argentino.

VIDEO CM.IT - Napoli, i tifosi cantano | "C'è solo un Maradona!"