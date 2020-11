Napoli, addio a Maradona | L’omaggio del San Paolo

L’omaggio dello stadio San Paolo di Napoli per l’addio a Diego Armando Maradona, venuto a mancare oggi

Il mondo ha dovuto dire addio a Diego Armando Maradona, venuto a mancare in serata per un arresto cardiocircolatorio. Il Napoli ha detto addio al suo grande campione, affermando che ora “è il momento delle lacrime”. Anche altre personalità del mondo calcistico e non hanno espresso il loro dolore per la scomparsa del campione argentino.

Da Napoli sta arrivando la proposta di intitolare lo stadio San Paolo a Maradona, ma nel frattempo, lo stadio di Fuorigrotta verrà lasciato con le luci accese tutta la notte per onorare l’addio del campione argentino. Questa una delle prime iniziative della città di Napoli per la scomparsa del Pibe de Oro.

