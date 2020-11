In Spagna confermano le informazioni di CM.IT: Isco via dal Real Madrid nel prossimo calciomercato di gennaio. in Italia Juventus in pole, ma occhio al Milan

Dalla Spagna giungono grandi conferme sulla notizia data da Calciomercato.it sabato scorso: Isco pronto ad ascoltare offerte, perché “vuole andarsene a gennaio” come ha ribadito a ‘El Chiringuito Tv’ il giornalista spagnolo Edu Aguirre.

🚨EXCLUSIVA de @EduAguirre7 🚨 “ISCO quiere DEJAR su CASA de MADRID en enero”. #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/IeLAG2fkLJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2020

Il trequartista è da tempo ai margini del Real targato Zinedine Zidane e per questo ha voglia di tornare protagonista, anche se non soprattutto in vista dell’Europeo di giugno. Le ‘Merengues’ sono aperte ad abbassare ulteriormente il prezzo del suo cartellino, ora fissato a un esageratissimo 50 milioni di euro, nel caso ovviamente giungesse qualche proposta concreta. Tra le destinazioni gradite c’è senza dubbio la Serie A, in particolare la Juventus che non è escluso – vista la grande stima di Pirlo per il 28enne – possa essersi già mossa con Perez per abbozzare un inizio di trattativa.

Il suo ingaggio, tra i 6,5 e i 7 milioni di euro, rientra nei parametri del club bianconero ma forse anche in quelli del Milan, altra squadra italiana – c’è anche l’Inter, nell’ambito di uno scambio con Eriksen – a cui è stato accostato Isco. Il famoso Decreto Crescita potrebbe davvero permettere alla società targata Elliott di inserirsi in maniera concreta nella corsa al cartellino del classe ’92, ragionando su una operazione complessiva da circa 92-93 milioni di euro.