Inter-Real Madrid, le ultime CM.IT sulle condizioni di Benzema

Karim Benzema non giocherà il match tra Real Madrid e Villarreal: le ultime sul francese in vista della sfida all’Inter

Sarà un Real Madrid a dir poco incerottato quello che affronterà il Villarreal domani alle 16:15. Oltre a Sergio Ramos, infatti, mancheranno Jovic (positivo al covid), Casemiro e Militao, i cui tamponi hanno dato esito incerto. Sarà Mariano l’unica punta a disposizione di Zidane, che ha infatti rinunciato anche a un altro uomo chiave: Karim Benzema.

Inter-Real Madrid, ottimismo per Benzema: ultime CM.IT

Il francese non ha lavorato con il gruppo, oggi, a Valdebebas, limitandosi a una corsa senza troppi sforzi. L’attaccante aveva concluso la sfida con il Valencia (conclusa con un duro 4-1 per il club Che) con problemi all’adduttore sinistro, dovuti a un forte affaticamento evidenziato dagli esami successivi.

C’è apprensione in vista della decisiva gara di Champions League con l’Inter, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento i segnali, in tal senso, sono positivi. Il giocatore dovrebbe essere pronto per San Siro e dietro l’esclusione di Zidane c’è proprio la volontà di farlo arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Saranno decisivi, ovviamente, i test dei prossimi giorni per la decisione definitiva.

