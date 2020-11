L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Sono diversi i giocatori accostati all’Inter in vista della sessione invernale di mercato. Da Giroud ad Emerson Palmieri, nome seguito anche dalla Juventus di Pirlo. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 32,8% dei votanti ha indicato proprio il laterale italiano del Chelsea come il rinforzo ideale per i nerazzurri a gennaio. Seguono Milik (27,9%) e Paredes e Giroud, entrambi al 19,7%. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

