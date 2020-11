Ai microfoni di Calciomercato.it, il collega di ‘Tuttosport’ Antonio Milone ha parlato del mercato della Juventus: ultime su Calhanoglu

Nel corso della diretta di ieri sera sulla web tv di Calciomercato.it, è intervenuto anche Antonio Milone, collega di ‘Tuttosport’. Insieme a lui, affrontati temi di mercato relativi alla Juventus, in particolare su un eventuale ritorno di Antonio Conte in futuro in panchina e sul profilo, per la trequarti, di Hakan Calhanoglu, il cui rinnovo con il Milan è in discussione.

