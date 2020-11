L’Inter scandaglia anche il mercato italiano alla ricerca di innesti di valore a prezzi più contenuti: due rinforzi potrebbero arrivare dal Verona

L’Inter non dimentica il calciomercato della Serie A. Marotta è a caccia di occasioni importanti, colpi ad effetto ma all’estero i prezzi sono senza dubbio più eleveti e non sempre la resa è garantita. Anche per questo il club nerazzurro non perde di vista i talenti di casa, come quelli dell’Hellas Verona.

Calciomercato Inter, Zaccagni e Silvestri nel mirino: doppio scambio

Secondo ‘L’Arena’, infatti, l’Inter starebbe pensando a Mattia Zaccagni e Marco Silvestri. Il primo è una pedina che può rientrare nei piani già per gennao, anche se prima l’Hellas vorrebbe prolungargli il contratto dal 2022 al 2023. Setti non ha fretta, ma il momento è complicato per tutti e l’Inter può giocare anche la carta Salcedo, valutato intorno ai 10 milioni a fronte dei 9 del centrocampista gialloblù. Conte lo vorrebbe subito, ma serve un’offerta convincente: il Verona non vuole cedere ed è possibile che il discorso sia rinviato a giugno, con l’inserimento di Dimarco (valutato almeno 4,5 milioni) al posto di Salcedo più 6 milioni cash. Silvestri invece costa tra i 5 e i 6 milioni, nei pensieri nerazzurri sarebbe il vice-Handanovic per il prossimo anno, magari con il cartellino di Ionut Radu nell’affare.