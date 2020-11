Pique ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio nell’ultimo match del Barcellona contro l’Atletico Madrid. Salterà la Juventus in Champions League

E’ tremenda la diagnosi per Gerard Pique dopo il grave infortunio patito sabato contro l’Atletico Madrid. “Distorsione di terzo grado al legamento laterale e lesione parziale del crociato anteriore del ginocchio destro“, recita il comunicato del Barcellona dopo i primi esami strumentali. Il difensore balugrana ha terminato il 2020 e rischia di compromettere anche l’intera stagione dopo lo scontro di gioco con Correa.

Barcellona, tegola Pique: possibile operazione e lungo stop

Pique potrebbe restare a box per molto tempo, come rivela alla trasmissione il ‘Chiringuito TV’ il giornalista José Alvarez: “Non è da scartare l’ipotesi che Pique possa operarsi al ginocchio e restare per sei mesi fuori dai campi di gioco“. Una bruttissima tegola quindi per il Barcellona se il 33enne difensore dovesse finire sotto i ferri, con il nazionale spagnolo che salterà sicuramente l’incrocio di Champions League contro la Juventus del prossimo 8 dicembre, ultimo match della fase a gironi.

