Barcellona, UFFICIALE: Piquè e Sergi Roberto tornano nel 2021

Barcellona, le condizioni di Pique e Sergi Roberto dopo gli infortuni accusati: gravi assenze per i blaugrana, lungo stop per entrambi

Il Barcellona dovrà fare a meno a lungo di Pique e Sergi Roberto. Piove sul bagnato dopo il ko con l’Atletico Madrid che lascia ulteriormente indietro i blaugrana in campionato. Dopo le analisi mediche, Pique ha riscontrato una distorsione di terzo grado del legamento laterale e una lesione paziale del crociato anteriore del ginocchio destro. Strappo al retto femorale della coscia destra per Sergi Roberto. Per entrambi, almeno due mesi di stop e dunque rientro previsto non prima di fine gennaio del 2021.