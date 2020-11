Barcellona, doppio ko | Pique salta la Juventus

Infortuni per Gerard Pique e Sergi Roberto in Atletico Madrid-Barcellona: il centrale sarà fermo dalle sei alle otto settimane e salterà la Juventus

Piove sul bagnato in casa Barcellona. I catalani, sconfitti ieri sera nel big match contro l’Atletico Madrid per 1-0, devono affrontare anche il ko di Gerard Pique. Il difensore centrale spagnolo è stato costretto ad uscire anticipatamente per via di un infortunio al ginocchio, una distorsione come confermato dalla società catalana.

Il club ha sottolineato che il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori esami, ma stando a quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’, l’infortunio sarebbe piuttosto serio e il centrale potrebbe tornare in campo soltanto tra 6-8 settimane e rientrerà nel 2021. Quasi sicuro dunque che Pique possa non essere a disposizione di Koeman per il match di Champions League contro la Juventus, in programma al Camp Nou il prossimo 8 dicembre. Ma oltre al difensore, anche Sergi Roberto è uscito anticipatamente dal campo del Wanda Metropolitano. Per lui infortunio al quadricipite destro e anche il numero 20 sarà presto sottoposto a nuovi esami. Koeman spera di non dover perdere a lungo anche lui.

