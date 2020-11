Serie A, Juventus-Cagliari 2-0: doppio Cristiano Ronaldo, Pirlo riparte bene

Juventus-Cagliari 2-0, decide una doppietta di Cristiano Ronaldo: ottima prestazione bianconera, per ora è -1 dal Milan

La Juventus torna alla vittoria battendo per 2-0 il Cagliari. Mattatore Cristiano Ronaldo, che con una doppietta nel finale di primo tempo lancia i bianconeri. Buone risposte sul campo per Pirlo, che aveva chiesto più concretezza e maggiore qualità. Cagliari volenteroso, ma in attacco praticamente inesistente.

Avvio di gara in cui gli ospiti provano a non farsi intimidire, ma la Juve prende gradualmente il proscenio. Annullato un gol a Bernardeschi per fuorigioco, Kulusevski e Ronaldo mancano due buone occasioni. Poi, si scatena il portoghese poco prima dell’intervallo: destro sul palo lungo al 38′, tap in su azione d’angolo al 42′. Nella ripresa il Cagliari prova ad aggredire, ma concede tante occasioni in ripartenza alla Juve: Cragno si salva su Bernardeschi e Dybala, Demiral colpisce una traversa, Morata spreca un gol fatto. Unico brivido per Buffon il gol annullato a Klavan, a metà secondo tempo, per un precedente fuorigioco di Marin. Per una notte, Juve a -1 dal Milan.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 17 punti; Juventus 16**; Sassuolo 15; Napoli*, Lazio**, Atalanta** e Roma 14; Inter e Verona 12; Sampdoria e Cagliari** 10; Spezia** 9; Fiorentina 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone** 2.

*un punto di penalizzazione

** una partita in più