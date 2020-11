Calciomercato Milan, vendetta sulla Juventus | Affare da 93 milioni

Dalla Spagna: Milan in corsa per Isco. Il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e piace da tempo alla Juventus. Pirlo è un suo grande estimatore

Isco fuori dai piani di Zinedine Zidane e disposto ad ascoltare offerte per un suo addio al Real Madrid come vi ha ben spiegato Calciomercato.it. Addio già a gennaio, perché lo spagnolo vuole tornare prestissimo protagonista in vista dell’Europeo del giugno prossimo, appuntamento a cui non vuole assolutamente mancare. Il trequartista piace a diversi club, si parla di Premier – con l’Everton di Ancelotti in prima fila – ma anche della stessa Spagna (Siviglia su tutti) e naturalmente di PSG e Italia. In Serie A occhio alla Juventus, che potrebbe essersi già mossa data la grande stima nei suoi confronti da parte di Andrea Pirlo, ma anche al Milan dando retta alle ultime indiscrezioni provenienti da ‘Diario Madridista’.

Calciomercato, ‘occasione’ Isco: il Milan sfida la Juventus

I rossoneri sono alle prese con il difficile rinnovo di Calhanoglu, in scadenza a fine stagione e destinato forse proprio alla Juve. In tal caso Isco potrebbe essere molto più di un erede del turco ed il suo acquisto rappresenterebbe una bella rivincita per il ‘Diavolo’. La Serie A potrebbe ‘vincere’ la battaglia per il 28enne – il cui cartellino è sceso a una valutazione di 40 milioni, con grandi chance di abbassarsi ulteriormente – grazie a una migliore fiscalità. Con il famoso Decreto Crescita, infatti, pure il Milan potrebbe non avere problemi a farsi carico del suo stipendio di circa 6,7 milioni di euro, al lordo tra i 10 e gli 11 milioni, con un contratto quinquennale. Un’operazione complessiva da circa 92-93 milioni di euro.

