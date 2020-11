Giornata di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Gennaro Gattuso. Il Milan ospita il Lille, i giallorossi il Cluj, mentre gli azzurri andranno in casa del Rijeka

Dopo una due giorni di Champions League dalle mille emozioni, dal doppio crollo di martedì delle nerazzurre, con la sonora sconfitta dell’Atalanta e la beffa dell’Inter, alla vittoria della Juventus di ieri sera ed al pareggio di una Lazio che non muore mai, tocca oggi all’Europa League. Le tre italiane impegnate cercano conferme dopo un inizio di campionato ad altissimo livello. Il Milan è attualmente imbattuto e primo in Serie A, la Roma sta facendo benissimo ed il Napoli, nonostante la sconfitta contro il Sassuolo, è una delle compagini più in forma del torneo. Europa League, le ultime di calciomercato e le probabili formazioni su Milan, Roma e Napoli.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Milan-Lille, le ultime di calciomercato e le probabili formazioni

Il Milan arriva alla sfida interna contro il Lille già con sei punti in cascina, ottenuti contro il Celtic in Scozia ed a Milano con lo Sparta Praga. In casa rossonera dovrebbe tornare dal primo minuto Ante Rebic, che ha recuperato al 100% dopo il problema alla spalla di Crotone. Per un croato che rientra, un portoghese potrebbe uscire: Pioli opterebbe infatti per dare un turno di riposo a Rafael Leao, mattatore insieme ad Ibrahimovic delle ultime sfide.

In ottica calciomercato, il tema più caldo è senza dubbio quello legato al futuro di Gianluigi Donnarumma, per il quale potrebbero esserci novità importanti nelle prossime settimane. Dubbi, che per ora non preoccupano, anche intorno alla situazione contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, per il quale si deciderà molto probabilmente al termine della stagione. Fra le maglie del Lille invece, fari puntati su Tim Weah, figlio d’arte dell’ex stella del Milan, e talento cristallino del calcio d’oltralpe.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Ibrahimovic.