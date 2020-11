Rijeka-Napoli, Elmas in conferenza: “Pronto per giocare”

Insieme a Gennaro Gattuso in conferenza stampa per il Napoli ha preso la parola anche il macedone Eljif Elmas

Domani sera il Napoli scenderà in campo in Europa League per affrontare il Rijeka nella terza giornata della fase a gironi. Al fianco di Gattuso in conferenza stampa ha parlato anche il centrocampista Eljif Elmas: “Giocare domani? Mi sento pronto per mostrare tutte le mie qualità. Domani il mister farà le sue scelte. Ho vissuto alcuni giorni difficili dopo la positività al covid, ne ho approfittato per recuperare le energie prima di tornare in campo”.

Sul connazionale Ristovski: “L’ho sentito, ma non ci siamo detti chissà cosa. Conosco il calcio croato e le insidie che può portare. Gli auguro di tornare dall’infortunio”.

