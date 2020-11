Calciomercato Napoli, occhi sul talento francese | Concorrenza super

Il giovane Michael Olise nel mirino del Napoli: il talentuoso trequartista francese del Reading piace a tanti top club europei

Occhi in Inghilterra sul giovane talento francese. I progressi di Michael Olise con la maglia del Reading stanno sorprendendo tanti club europei. Trequartista in grado di giocare anche come ala, classe 2001, Olise, nato in Francia ma che può giocare oltre che per la nazionale transalpina anche per quella inglese e nigeriana, in queste prime uscite stagionali ha già collezionato due assist e tre reti in Championship.

Per restare aggiornati con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

E tra i club interessati, rivela ‘Teamtalk’, c’è anche il Napoli. Il club azzurro però deve guardarsi da una fittissima concorrenza. Il ragazzo piace a mezza Premier League, specialmodo a Wolverhampton, Chelsea, Manchester City, Leeds, Arsenal, Liverpool ed Everton. E poi attenzione alle altre big europee: Lipsia, Monaco e soprattutto Borussia Dortmund. Gli azzurri dovranno fare alla svelta per bruciare la concorrenza avversaria. Il Reading potrebbe essere costretto a venderlo già a gennaio, visto che alla scadenza del suo contratto mancano 18 mesi.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Rijeka, i convocati di Gattuso: la decisione su Insigne