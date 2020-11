Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: l’assist del Fisco

Calciomercato Milan, al via le discussioni con Raiola per il rinnovo di Ibrahimovic: agevolazioni del Fisco per il prolungamento del contratto

Ibrahimovic sempre più protagonista nel Milan, trascinato a suon di gol in vetta alla classifica. La magia contro l’Udinese ha mostrato una volta di più un campione senza tempo, che potrebbe restare in rossonero fino a 40 anni. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla sua situazione contrattuale, il rinnovo fino al 2022 non è una chimera. Anzi, il Fisco agevolerebbe molto i rossoneri ma anche il giocatore, grazie agli sgravi previsti dalla cittadinanza fiscale di due anni dello stesso Ibra. Il contratto potrebbe essere di fatto confermato alle stesse cifre attuali senza aggravi per il club. A giorni, potrebbe esserci l’incontro con Raiola, dove si parlerà anche, giocoforza, di Donnarumma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Ibra ancora in Nazionale: l’annuncio dello svedese

Calciomercato Milan, addio Chelsea | Donnarumma verso la Juventus