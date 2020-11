Calciomercato Milan, addio Chelsea | Donnarumma verso la Juventus

Bomba dall’Inghilterra in ottica calciomercato Milan e calciomercato Juventus. Il Chelsea molla Donnarumma ai bianconeri

Il Milan centra il 24esimo risultato utile consecutivo e resta in testa della classifica di Serie A. La squadra di Pioli primeggia anche nel suo girone di Europa League e sogna davvero in grande. Vittorie che hanno spostato l’attenzione da quelle che vanno considerate come grane da risolvere per i dirigenti rossoneri, ossia i rinnovi di contratto dei big. Primo su tutti Gianluigi Donnarumma: il portiere della Nazionale è in scadenza a giugno e la trattativa con il suo agente Mino Raiola stenta a decollare. I 6 milioni di euro a stagione sforano già il tetto ingaggi imposto dal fondo Elliott, ma l’estremo difensore milanista chiede un importante ritocco verso l’alto dello stipendio.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Donnarumma più vicino

Richieste legate al fatto che, da svincolato, tanti top club in Italia e in Europa sarebbero disposti a fare follie per Donnarumma. Dalla lista delle pretendenti, però, dovrebbe essere depennato il Chelsea. Secondo il portale inglese ‘Tribalfootball’, infatti, i londinesi avrebbero deciso di puntare forte su Edouard Mendy, portiere senegalese arrivato per 24 milioni di euro a settembre dal Rennes, protagonista di un ottimo avvio di stagione. I ‘Blues’ non faranno altri investimenti tra i pali, lasciando così strada libera alla Juventus che continua a restare in contatto con Raiola ed è pronta ad approfittarne. La palla passa al Milan.

