Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo, dalla Germania giungono conferme sull’interesse concreto della Juventus per un top player

Sempre vigile sul mercato dei parametro zero, la Juventus ha iniziato a studiare già i potenziali colpi in vista della prossima stagione. Tra i calciatori maggiormente corteggiati in questo senso, va sicuramente David Alaba. Dopo il terzo rifiuto al rinnovo contrattuale, si è giunti ormai alla rottura con il Bayern Monaco. Una situazione che stuzzica le fantasie dei maggiori club europei, ma non l’Inter, almeno secondo le ultime informazioni arrivate dalla Germania.

Calciomercato Juventus, interesse concreto per Alaba

Secondo Christian Falk, infatti, gli unici club a mostrare un interesse concreto per il difensore austriaco sarebbero la Juve, il Manchester City e il Psg. Stando al giornalista della ‘Bild’, tuttavia, il 28enne preferirebbe andare al Barcellona o al Real Madrid. Insomma, che sia a gennaio o in estate a zero, la battaglia per il calciatore si preannuncia abbastanza agguerrita.

