Cristiano Ronaldo, secondo Don Balon, potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione per ritornare al Manchester United

Gli sono bastati 3 minuti per bucare la rete dello Spezia e lanciare la Juventus verso la vittoria nel match campionato. Cristiano Ronaldo è tornato ieri in campo dopo la sosta forzata ai box per la positività al coronavirus, risultando subito determinante con una doppietta al momento del suo ingresso in campo per lo spento Dybala. CR7 torna a trascinare la ‘Vecchia Signora’, ma non si spengono i rumors legati ad un possibile addio ai bianconeri a fine stagione.

Juventus, addio Ronaldo: accordo verbale con il Manchester United

Ronaldo vuole continuare a vincere e potrebbe salutare Torino se il nuovo ciclo con Pirlo in panchina non dovesse portare subito gli effetti sperati. Il cammino in Champions League sarà fondamentale per il futuro del fuoriclasse portoghese a Torino e un nuovo flop lo spingerebbe lontano dalla Juve la prossima estate ad un anno dalla scadenza naturale del contratto. In caso di ridimensionamento dei campioni d’Italia, Ronaldo avrebbe già trovato un accordo verbale per il ritorno al Manchester United come riporta la testata ‘Don Balon’. Il cinque volte Pallone d’Oro ha ricevuto importanti offerte da PSG, Qatar e MLS, ma preferirebbe tornare all’Old Trafford e avrebbe chiesto a più riprese al suo agente Mendes di non chiudere le porte per un’avventura bis allo United.

Se il matrimonio tra CR7 e la Juventus dovesse rompersi a fine stagione, la dirigenza della Continassa fisserebbe a 80 milioni di euro il prezzo del cartellino dell’ex Real Madrid. Affinché Cristiano Ronaldo torni eventualmente al Manchester United, però, i ‘Red Devils’ dovranno qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

