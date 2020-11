Spezia-Juventus, le pagelle e il tabellino del match valido per la sesta giornata di Serie A.

Il ritorno di Ronaldo regala i tre punti alla Juventus. I bianconeri soffrono e sprecano tanto nel primo tempo. Pobega risponde a Morata. I cambi e il rientro di Ronaldo risultano decisivi per il pomeriggio degli uomini di Pirlo. Brutta prestazione di Dybala che ancora non riesce ad incidere. Morata continua ad essere il migliore dei bianconeri, Rabiot prima e Cristiano poi, con una doppietta, chiudono il match. La squadra di Italiano, tiene botta per sessanta minuti ma crolla inesorabilmente nella ripresa.

SPEZIA

Provedel 5,5 – Si fa trovare pronto su Chiesa nel primo tempo. Prende quattro gol con poche colpe.

Ferrer 5 – Un primo tempo nel complesso ordinato. Crolla nella ripresa sotto le cavalcate di Chiesa.

Terzi 5,5 – Guida il reparto mantenendo la concentrazione. Partecipa all’imbarcata della ripresa.

Chabot 5 – Dopo l’errore sul gol di Morata si fa perdonare anticipando McKennie a porta vuota. Soffre nella ripresa, più in affanno dei compagni. Dal 73’ Dell’Orco sv

Bastoni 5,5 – Con Chabot si fanno sfuggire Morata e McKennie nell’azione del gol dello spagnolo.

Bartolomei 5,5 – Dà sostanza alla mediana. Bene in interdizione, recupera un buon numero di palloni. Pericoloso dal limite con un paio di tiri. Prestazione rovinata dal fallo da rigore su Chiesa.

Ricci 5,5 – Dopo un primo tempo discreto in cui dirige la manovra crolla sotto le giocate dei campione avversari nella ripresa.

Pobega 6 – Pomeriggio positivo. Trova il pareggio siglando la prima rete in Serie A. Francobolla prima Dybala e poi Arthur. Dal 74’ Estevez 5,5 – prova qualche movimento interessante tra le linee e poco altro.

Verde 5,5 – Inizia in sordina ma cresce con il passare dei minuti. Sull’esterno si fa trovare pronto, si rende protagonista di un duello interessante con Danilo. Dal 46’ Agudelo 5 – inizia facendosi vedere ma si perde nel mare delle maglie avversarie.

Nzola 6 – Tanto pressing sui primi portatori di palla avversari. Lotta con il fisico con Bonucci e Demiral. Pallone incollato ai piedi, difficile toglierglielo.

Farias 6 – Aggressivo e importante in entrambe le fasi di gioco. Corre tanto e si rende pericoloso davanti a Buffon. Dal 74’ Gyasi 5- minuti privi di concretezza.

All. Italiano 5,5 – Tenta in tutti i modi di bloccare la partita con un pressing asfissiante che ha assortito il suo effetto nel primo tempo. Nella ripresa la squadra crolla fisicamente e mentalmente.

JUVENTUS

Buffon 5 – Insieme a Bonucci rischia di farla grossa. Passaggi in una zona del campo troppo rischiosa. Non reattivo sul gol di Pobega.

Demiral 5,5 – Manca di solidità mentale. Pecca di incertezza in alcune situazioni. Senza Bonucci vicino sembra quasi più sicuro.

Bonucci 5 – Trotterella, rallenta le ripartenze e rende insicura tutta la difesa. Dal 77’ Fabrotta 6- minuti di passerella in cui si fa notare in due uscite ordinate e un lancio in profondità per Ronaldo.

Danilo 6 – Migliore del reparto. Attento in copertura. Si propone anche come interno aggiuntivo con buoni inserimenti, più nel primo tempo che nella ripresa. Partecipa alle azioni importanti, tra cui quella del primo gol bianconero.

Cuadrado 6 – Sufficiente ordinato sulla fascia ma durante il match si prende troppe pause.

Bentancur 6 – Recupera palloni in copertura sopperendo agli errori dei compagni. Dal 62’ Rabiot 6,5 – Parte dalla panchina ma quando entra si fa trovare pronto. Va in gol non con il suo piede preferito.

Arthur 5,5 – Buona partenza. Sbaglia poco e manovra l’azione con intelligenza. Non torna in tempo sul azione del gol di Pobega lasciandogli il tempo di mirare in porta. Sottotono e poco incisivo nella ripresa.

Mckennie 6 – Regala l’assist per Morata. Si muove bene tra le linee con e senza palla. Da migliorare la cattiveria sotto porta. Dal 62’ Ramsey 5,5 – scarica bene su Cuadrado, si fa trovare pronto in un’occasione ma poco altro.

Chiesa 6 – Sfrutta i pochi palloni che gli servono i compagni. Corre sulla corsia di competenza. Sfiora il gol nel primo tempo, su una penetrazione dal lato sinistro. Si procura il rigore realizzato da Ronaldo.

Dybala 4 – Fantasma nel primo tempo. Prova ad accendersi ma non è mai concreto. Poca qualità e inventiva. Dal 56’ Ronaldo 7, 5 – Ritorna dopo l’assenza e firma una doppietta. Dimostra di essere decisivo per questa squadra.

Morata 7– Ennesima prestazione di sostanza. Lotta e si danna. Continua a viaggiare sulla linea del fuorigioco, va in rete ma ancora una volta si vede annullare un gol. Suggella il buon pomeriggio creando l’assist per il gol di Ronaldo. Dal 78’ Kulusevski sv- non si vede.

All. Pirlo 6,5 –Ancora tanto lavoro da fare. La squadra perde concentrazione e rifinitura soprattutto negli ultimi metri. I cambi rispondono e gli regalano i tre punti.

Arbitro Abisso 6 – Conduce un match non complicato con ordine. Gialli e intervento del Var ben gestiti.

TABELLINO

SPEZIA-JUVENTUS: 1-4

SPEZIA(4-3-3):Provedel; Ferrer , Terzi , Chabot ( 74′ Dell’orco), Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega (74′ Estevez); Verde( 46’ Agudelo ), Nzola, D. Farias ( 73′ Gyasi). A disp.: Rafael, Krapikas, Dell’Orco, Vignali, Marchizza, Deiola, Estevez, Mora, Agoume,Piccoli , Gyasi. All. Italiano

JUVENTUS(3-5-2):Buffon; Demiral, Bonucci (77′ Fabrotta), Danilo; Cuadrado, Bentancur (62’ Rabiot), Arthur, Mckennie ( 62’ Ramsey), Chiesa; Dybala ( 59’ Dybala), Morata ( 78′ Kulusevski). A disp. Szczesny,Pinsoglio, Portanova, Bernardeschi,. All. Pirlo

Marcatori: 15’ Morata (J), 32’ Pobega (S), 59’, 77’ rig. Ronaldo (J), 67’ Rabiot (J)

Arbitro: Abisso sez. Palermo

Ammoniti: 50’ Chabot (S) 69’ Rabiot (J), 75’ Bartolomei (S), 87’ Bastoni S()

Espulsi: