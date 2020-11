Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, parla del rinnovo del capitano del Napoli

Non c’è ancora una vera e propria trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto del capitano azzurro. Ad annunciarlo è l’agente dell’attaccante, Vincenzo Pisacane, che ha dichiarato a ‘Radio CRC’: “Finora non c’è stato alcun incontro col Napoli per parlare di rinnovo e non c’è alcun appuntamento in programma”. Il contratto del 29enne scadrà nel giugno del 2022. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nei prossimi mesi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

