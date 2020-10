Calciomercato Juventus, pericolo sulla fascia: è la prima scelta del Real

La Juventus sta monitorando Nuno Mendes per la fascia sinistra: dalla Spagna, però, rivelano che sarebbe la scelta numero uno del Real Madrid

La stagione sta iniziando ad entrare nel vivo e nei grandi club stanno spuntando i primi difetti e le prime lacune a livello di rosa. La Juventus, ad esempio, nell’ultimo mercato non è riuscita a mettere le mani su un vice Alex Sandro e Pirlo è stato costretto ad utilizzare soluzioni di fortuna come Frabotta. I bianconeri, però, stanno già osservando un profilo molto interessante per la fascia sinistra: si tratta di Nuno Mendes, esterno 18enne dello Sporting Clube de Portugal. Per riuscire ad arrivare al gioiellino lusitano, la Juventus dovrà fare i conti con la concorrenza: dalla Spagna, infatti, rivelano che ci sarebbe anche il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, intreccio col Real | Nuno Mendes e Marcelo sul piatto

L’interesse della Juventus per Nuno Mendes si potrebbe scontrare con grande concorrenza: sull’esterno portoghese c’è il Milan e la minaccia spagnola. Come rivelato da ‘Don Balon’, Nuno Mendes sarebbe la prima scelta del Real Madrid per il dopo Marcelo. Il terzino verdeoro sta vivendo il suo peggior momento da quando veste la maglia ‘blanca’ ed il divorzio sembra essere ormai inevitabile. Fra le opzioni per il futuro di Marcelo, inoltre, potrebbe esserci proprio la Juventus, dove ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo. In questo intreccio sulla corsia mancina, però, i bianconeri potrebbero perdere l’opportunità di arrivare a Nuno Mendes. In ogni caso, Real e Juventus dovranno fare i conti con lo Sporting Club de Portugal: la richiesta per il gioiellino, infatti, è di 45 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria.

