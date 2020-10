Calciomercato Juventus, ostacolo inglese per il talento Malen

Stando però a quanto riportano voci dall’Olanda, ci sarebbe un altro club molto interessato al classe 1999. Si tratta dell’Arsenal, come riferisce ‘Soccernews’. I ‘Gunners’ sarebbero evidentemente pentiti di essersi lasciati sfuggire il talentuoso olandese. Malen infatti, cresciuto nell’Ajax, a 16 anni si è trasferito proprio nelle giovanili dei londinesi. A Londra è rimasto due anni, prima di tornare in Olanda, al Psv. Il club di Eindhoven potrebbe chiedere almeno 25 milioni di euro per privarsi del giocatore. Una cifra che da qui a gennaio potrebbe però aumentare se il ragazzo dovesse far bene sia in Eredivisie che in Europa League.