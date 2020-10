Mino Raiola avrebbe offerto l’attaccante Donyell Malen alla Juventus. L’agente stanco di aspettare il Barcellona avrebbe cambiato rotto, proponendolo ai bianconeri

Il nuovo attaccante della Juventus potrebbe arrivare dall’Olanda. Il nome di Donyell Malen torna, infatti, in orbita bianconera. Il calciatore classe 1999 del Psv Eindhoven è rientrato dopo un infortunio al ginocchio e non ha perso tempo per timbrare il cartellino. In sette match, disputati in stagione, i gol realizzati sono già cinque, più due assist.

Malen – come riporta Don Balon – sembrava destinato a vestire la maglia del Barcellona. Il calciatore sarebbe stato ben felice di vestire il blaugrana ma dalla Spagna non è arrivato l’affondo sperato, con Koeman che continua a volere Depay per rafforzare l’attacco. Mino Raiola – si legge sul portale – stanco di aspettare avrebbe così deciso di offrire il giocatore alla Juventus. Per strappare Malen al Psv potrebbero bastare circa 30 milioni di euro.

