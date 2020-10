Calciomercato Juventus, Pirlo fa fuori Dybala anche in Champions League

Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, protagonista di un alterco con Paratici per non essere stato utilizzato da Pirlo a Crotone. Domani c’è la Champions

Paulo Dybala non ha ancora esordito con la maglia della Juventus nella stagione 2020/2021. Un po’ a causa del problema muscolare che lo ha fermato nella fase finale della scorsa annata calcistica. Ma anche, soprattutto nell’ultimo periodo, per decisione dell’allenatore Andrea Pirlo. In particolare, riportano le cronache, la ‘Joya’ sarebbe stato protagonista di una discussione, anche abbastanza accesa, col chief football officer bianconero, Fabio Paratici, nel tunnel a Crotone: casus belli, il mancato utilizzo da parte del tecnico, così come successo contro la Roma. E, secondo ‘sportmediaset.it’, anche domani, a Kiev contro la Dinamo nella partita d’esordio della fase a gironi della Champions League, potrebbe partire dalla panchina. La condizione fisica non è della migliori e questo non aiuta il 26enne di Laguna Larga, nonostante tra i convocati in attacco ci siano solo lui e Morata, vista la positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19.

CONFUSIONE Pirlo e MISTERO Dybala: che cosa sta succedendo alla Juventus

In questa situazione, si innesta anche la questione legata al rinnovo contrattuale, con sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il numero 10, in scadenza nel 2022, non pare avere intenzione di lasciare Torino, ma l’incontro col suo agente, Jorge Antun, è slittato a data da destinarsi. La richiesta si avvicina ai 15 milioni di euro a stagione fino al 2025, praticamente il doppio di quanto percepisce attualmente: cifre decisamente importanti, visto anche il delicato momento economico causata dalla pandemia. Una situazione intricata che potrebbe, però, parzialmente sbrogliarsi, già domani alle 18.55 ora italiana: tutti in attesa della formazione ufficiale che Pirlo deciderà di mandare in campo all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev.

