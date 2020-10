Dinamo Kiev-Juventus, gradito ritorno per Pirlo: i convocati

La Juventus vola a Kiev per la gara contro la Dinamo, esordio in Champions: c’è un recupero per Pirlo

Ronaldo non ci sarà ancora, così come McKennie, entrambi ancora non guariti dal coronavirus. La Juventus per il debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev non potrà contare sul fuoriclasse portoghese ma Pirlo ritrova Aaron Ramsey che ha smaltito l’infortunio patito in Nazionale e torna a disposizione. Per il resto nessuna altra novità di rilievo per i bianconeri che porta in Ucraina anche i due giovani Frabotta e Portanova, entrambi titolari sabato sera contro il Crotone. Per la sfida Champions, attesa anche per la scelta di Pirlo su Dybala: superati i problemi fisici, la Joya è a caccia della sua prima apparizione da titolare.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Dybala, Morata