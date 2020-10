Classifica senza VAR: Juventus prima col Milan. Inter a due punti

Le ultime news Serie A si concentrano sui risultati della quarta giornata. Dalla Juventus a Milan e Inter: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella quarta giornata di campionato ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nel derby della Madonnina, Mariani concede un rigore all’Inter per il fallo di Donnarumma su Lukaku, ma poi lo trasforma in punizione per il Milan per il fuorigioco dello stesso belga. Un offside sfuggito Fourneau porta alla cancellazione della doppietta di Morata e costa la vittoria alla Juventus contro il Crotone. Infine un’altra posizione irregolare costringe Ayroldi a togliere la rete di Mkhitaryan in Roma-Benevento.

Serie A, quarto turno: risultati e classifica senza Var

Napoli-Atalanta 4-1

Inter-Milan 2-2

Sampdoria-Lazio 3-0

Crotone-Juventus 1-2

Bologna-Sassuolo 3-4

Spezia-Fiorentina 2-2

Torino-Cagliari 2-3

Udinese-Parma 3-2

Roma-Benevento 6-2

Verona-Genoa stasera

CLASSIFICA REALE: Milan punti 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Napoli 8, Juventus 8, Inter 7, Roma 7, Verona* 6, Sampdoria 6, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa** 3, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino* 0.

*Una partita in meno

** Due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 10, Milan 10, Sassuolo 10, Atalanta 9, Inter 8, Napoli 8, Roma 7, Verona* 6, Sampdoria 6, Spezia 4, Lazio 4, Bologna 4, Benevento 4, Cagliari 4, Fiorentina 4, Genoa** 3, Udinese 3, Parma 3, Torino* 0, Crotone 0.

*Una partita in meno

** Due partite in meno

