Juventus, UFFICIALE: termina l’isolamento fiduciario

La Juventus esce dall’isolamento fiduciario: arriva il comunicato ufficiale.

Finisce l’isolamento fiduciario per la Juventus. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone“. Al momento solo Cristiano Ronaldo e Weston McKennie sono in quarantena, poiché risultati positivi durante la sosta per le nazionali. Il portoghese negli esami di ieri era risultato ancora positivo al coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | “Club vergognoso”: occasione dal Barcellona