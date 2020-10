Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha parlato del proprio rapporto con il club e di Lionel Messi.

Durante un’intervista realizzata a ‘La Vanguardia‘, Pique si è soffermato sul rapporto tra il Barcellona e Messi: “Non so come sia possibile che il miglior giocatore della storia debba inviare un burofax per farsi ascoltare. E’ stato uno shock!“. Il difensore spagnolo ha poi proseguito: “Il club dovrebbe intitolargli il nuovo stadio, un calciatore del genere non può essere trattato in quel modo“. Parole davvero molto dure, che verosimilmente indirizzeranno lo spagnolo verso altri lidi.

Barcellona, rottura con Pique: c’è la Juventus

Piqué ha poi proseguito analizzando, dalla sua prospettiva, la crisi che sta attraversando il Barcellona: “Tutto è nato dallo scandalo social per screditarci“. Lo spagnolo va dritto al punto e attacca il club: “Spendevano soldi, gli stessi che ora ci chiede con il taglio degli ingaggi“. Insomma, il presidente Bartomeu dovrà far fronte a un’altra gatta da pelare: l’ambiente Barça è tutt’altro che tranquillo e questa potrebbe essere la rottura definitiva con Piqué. Il difensore centrale spagnolo ha su di sé gli occhi di diversi club di Premier League e anche la Juventus potrebbe approfittarne.

