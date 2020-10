Il giorno prima di Lazio-Bologna, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi si è soffermato sulla vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: “Le motivazioni hanno fatto la differenza, abbiamo fatto meglio della gara di Genova“. Inzaghi ha poi proseguito sul recupero dei suoi uomini: “Abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni, ma oggi valuterò le condizioni di alcuni calciatori. Bisogna recuperare mentalmente, la differenza la faranno umiltà, cattiveria e determinazione. Milinkovic Savic? Ha preso una botta, confido di recuperarlo“.

Lazio, Inzaghi: “Il campionato è diverso dalla Champions”

“Non abbiamo intenzione di sottovalutare nulla“. Mette le cose in chiaro Inzaghi, che conosce la differenza tra Serie A e Champions League: “Abbiamo bisogno di punti e di tutti i calciatori a disposizione per gestire al meglio le partite ogni tre giorni. Domani ci aspetta una partita insidiosa, come sempre quando giochi contro le squadre di Mihajlovic“. Un pensiero anche sulle seconde linee: “Muriqi e Caicedo hanno aiutato la squadra a gara in corso. Vavro sta cercando di trovare la condizione giusta, mentre Akpa Akpro già dal ritiro ha dimostrato grande umiltà“.

