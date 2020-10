Calciomercato Juventus, offerta da 40 milioni per Isco e Marcelo a gennaio

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la Juventus starebbe pensando a prelevare Isco e Marcelo dal Real a gennaio: ecco la formula

Si prepara ad infiammare il mercato di gennaio l’asse Italia-Spagna, in particolare quello che corre sulla rotta Torino-Madrid. Dopo l’affare del secolo, che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real alla Juventus nell’estate del 2018, i due presidenti, Andrea Agnelli e Florentino Perez, potrebbero nuovamente trovarsi di fronte al tavolo delle trattative per discutete di una doppia operazione. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Don Diario’, il club bianconero sarebbe pronto a formulare una proposta importante ai castigliani per portare in Serie A due calciatori già nella sessione di calciomercato invernale. Sarebbero pronti 40 milioni di euro per Isco, mentre Marcelo, finito nel mirino della critica, potrebbe essere liberato dal contratto in essere con le ‘merengues’, valido fino al 2022, per ricongiungersi al grande amico Ronaldo a parametro zero. L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane (vecchio pallino di Agnelli), non si opporrebbe alla cessione dei due calciatori, considerati non prioritari per il suo progetto.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Isco e Marcelo: la risposta del Real

E se i 40 milioni per il 28enne fantasista potrebbero soddisfare, discorso diverso per il 32enne esterno sinistro brasiliano per il quale la società spagnola vorrebbe ricevere un indennizzo economico. I due calciatori, secondo il media iberico, sarebbero felici di approdare alla corte di Andrea Pirlo, visto che al Real non godono della fiducia necessaria e non hanno trovato lo spazio che volevano nell’undici titolare. Un’operazione decisamente onerosa, visti anche gli alti ingaggi che percepiscono (Isco guadagna circa 7 milioni all’anno, Marcelo si avvicina ai 12), soprattutto con la delicata situazione economica che sta vivendo il mondo intero, alla prese con la pandemia Covid-19. Gennaio non è così lontano, vedremo cosa succederà sull’asse Torino-Madrid.

