Retroscena Cristiano Ronaldo nell’ultima finestra di mercato: via libera della Juventus e di CR7 all’addio. Il PSG però non ha affondato il colpo

Spunta un retroscena clamoroso sul futuro di Cristiano Ronaldo in riferimento all’ultima estate. Il potente agente di CR7, Jorge Mendes, aveva proposto il cinque volte Pallone d’Oro al Paris Saint-Germain come riporta il quotidiano ‘L’Equipe’ dopo il flop in Champions League della Juventus e l’uscita di scena già agli ottavi dei bianconeri contro il Lione.

Juventus, Ronaldo al PSG: retroscena e dettagli

La Juve aveva dato il suo assenso alla cessione in caso d’offerta soddisfacente (non meno di 60 milioni di euro), oltre al via libera dello stesso Ronaldo all’addio alla ‘Vecchia Signora’ per accettare le lusinghe del sodalizio vice-campione d’Europa. Il PSG però, bloccato dalla crisi economica provocata dal coronavirus e da un limitato margine di manovra sul piano finanziario, ha declinato l’offensiva per CR7. E difficilmente potrà esserci un nuovo assalto a fine stagione, con il fondo del Qatar a capo dei parigini che avrebbe intenzione di muoversi su profili più giovani, dall’ingaggio non troppo oneroso e potenzialmente rivendibili per generare plusvalenze. Cristiano Ronaldo, sbarcato a Torino nell’estate 2018, è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio da 31 milioni a stagione.

