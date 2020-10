Juventus, nuovo tampone per Ronaldo: è ancora positivo al Covid

Niente guarigione per Cristiano Ronaldo: l’asso della Juventus è risultato nuovamente positivo al Covid dopo l’ultimo tampone

Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid-19. Il tampone effettuato dall’asso della Juventus non ha dato l’esito sperato, confermando che il numero 7 bianconero è ancora affetto da coronavirus. Attualmente asintomatico ed in isolamento nella sua abitazione a Torino, CR7 è risultato positivo durante i test effettuati in Nazionale nella scorsa settimana. Il comunicato della Federcalcio portoghese è arrivato il 13 ottobre con Ronaldo che è poi rientrato in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus cinica: doppio colpo a prezzo ridicolo

A distanza di dieci giorni dalla prima positività, Ronaldo non è ancora guarito. Certa a questo punto l’assenza contro il Verona domenica prossima, mentre ci sono ancora speranze di vederlo in campo contro il Barcellona in Champions il 28 ottobre. Per poterlo fare, infatti, le norme Uefa prevedono un tampone negativo a 24 ore dal match.